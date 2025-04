Indagine royalties, abbreviato per Greco e altri imputati: niente riti alternativi per Messinese

Gela. La questione tiene ancora oggi banco ed è al centro delle interlocuzioni tra l’attuale amministrazione comunale e la Regione. Proprio il governo Schifani ha blindato la norma cosiddetta “sblocca royalties” che permette a Palazzo di Città, ormai senza più il rischio di impugnativa da parte dell’esecutivo nazionale, di disporre di una parte consistente dei fondi versati dalle aziende del settore estrattivo, per chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato. Sul fronte giudiziario, invece, va avanti il procedimento scaturito da un’inchiesta condotta dai pm della procura, che rispetto alla destinazione delle somme delle royalties ipotizzano diverse contestazioni e violazioni della normativa in materia. Questa mattina, davanti al gup Roberto Riggio, le difese di ex sindaci, dirigenti comunali e componenti degli organi di controllo, hanno formalizzato la scelta del giudizio abbreviato. Non andranno, eventualmente, a dibattimento. La loro posizione verrà definita dal giudice dell’udienza preliminare. Una decisione confermata dalle difese dell’ex sindaco Lucio Greco, dell’allora commissario Rosario Arena, dell’ex dirigente al bilancio Alberto Depetro, dell’ex assessore Grazia Robilatte e dei componenti del collegio dei revisori, succedutisi nel tempo, Maria Assunta Cattuto, Graziano Ponzio, Salvatore Corso, Carmela Ficara, Giuseppe Nicoletti e Pietro Gioviale. Non hanno optato per riti alternativi, invece, le difese dell’altro ex primo cittadino Domenico Messinese e degli ex assessori Fabrizio Morello e Danilo Giordano. Stando alla procura, gli stanziamenti delle royalties sarebbero stati usati per “la spesa corrente” e “a copertura di rilevanti debiti fuori bilancio”. Sotto esame sono finiti i rendiconti approvati per gli esercizi finanziari dal 2015 e fino al 2019.