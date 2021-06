Indagine Rsa, ex direttore generale Asp: “Trasmisi certificato di agibilità a procura”

Gela. “Il certificato di agibilità della struttura, che mi venne trasmesso, mi colpì molto, perché interveniva ora per allora. Lo inviai anche alla procura”. L’ex direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Carmelo Iacono, è stato sentito davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Angela Di Pietro). Ha testimoniato nel dibattimento, legato all’indagine sull’accreditamento della Rsa Caposoprano. Il manager ha confermato che quando si insediò, nel 2015, iniziò a valutare la procedura per l’accreditamento della residenza sanitaria assistita. “C’era una situazione di stasi e chiesi all’allora assessore regionale Lucia Borsellino di convocare una conferenza di servizi. Vennero nominati due commissari ad acta, che si occuparono dell’agibilità sanitaria e dell’accreditamento. Segnalarono delle criticità – ha proseguito Iacono – per me, il certificato di agibilità chiudeva ogni questione”. Il manager ha confermato di aver comunque trasmesso l’atto alla procura. Secondo i pm, in aula con il sostituto Luigi Lo Valvo, per arrivare all’accreditamento ci sarebbero state irregolarità, anche nelle procedure per sanare abusi edilizi dell’immobile di Caposoprano. Tra le altre ipotesi, anche quella della corruzione.