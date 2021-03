Indagine su amministrative 2015, “voti in cambio di assunzioni”: aperto dibattimento

Gela. Voti in cambio di promesse di assunzioni, anche tra le fila dell’azienda campana Tekra (i cui responsabili non sono mai stati coinvolti nell’indagine). E’ questa l’accusa principale che ha portato a processo quindici imputati. Il dibattimento è stato aperto oggi davanti al giudice Francesca Pulvirenti. Tra i coinvolti, ci sono l’ex sindaco Angelo Fasulo e Giuseppe Ventura, già assessore e consigliere comunale. I fatti ricostruiti dagli investigatori toccano la campagna elettorale del 2015, con le amministrative vinte dall’allora grillino Domenico Messinese, che ebbe la meglio sul sindaco uscente Fasulo, a conclusione del ballottaggio. Secondo la ricostruzione investigativa, esponenti del gruppo politico dello stesso Fasulo avrebbero cercato di procacciare voti promettendo posti di lavoro e facilitazioni amministrative, ma anche elargendo buoni spesa e buoni carburante. Tutte contestazioni che sono già state fermamente respinte, soprattutto dall’ex sindaco e da Ventura, che nel 2015 venne rieletto in consiglio comunale. Hanno sempre ribadito di aver agito nella massima trasparenza e di non conoscere gran parte degli altri coinvolti.