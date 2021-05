Indagine su appalto rifiuti, giudici: “Intercettazioni inutilizzabili”

Gela. Il contenuto delle intercettazioni, assai importante in fase di indagine, non potrà essere utilizzato nel corso dell’istruttoria dibattimentale, nel giudizio che riguarda ex sindaci, funzionari del Comune, l’ex commissario Ato e i vertici di Tekra, l’azienda che continua a gestire in proroga il servizio rifiuti. La decisione è arrivata dal collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni). L’eccezione, poi sostenuta da tutti i legali di difesa, era stata sollevata dall’avvocato Maria Licata, che assiste l’ex commissario Ato Giuseppe Panebianco. Era stato spiegato che la gran parte delle intercettazioni, poi confluite nell’inchiesta su presunti illeciti e casi di corruzione per l’appalto rifiuti, risultava essere stata autorizzata in altre indagini. Aspetti procedimentali che hanno trovato accoglimento dal collegio del tribunale, nonostante i pm Mario Calabrese e Luigi Lo Valvo abbiamo presentato una memoria, sostenendo invece l’ammissibilità. Con la decisione formalizzata dai giudici, si passerà all’esame dei primi testimoni, ad iniziare dall’imprenditore Giuseppe Romano, che segnalò possibili anomalie nell’affidamento dell’appalto rifiuti a Tekra, e dai militari della guardia di finanza che avviarono le attività di indagine.