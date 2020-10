Indagine su assegni discoteca, archiviazione pr: donna a processo per calunnia

Gela. Una serata organizzata in una discoteca della città fece però partire indagini, dopo la denuncia presentata da una delle organizzatrici. La donna denunciò di aver smarrito alcuni assegni, che vennero però usati per pagare lo staff e i pr che si erano occupati dell’organizzazione. Un trentaduenne fu inizialmente accusato di ricettazione, perché era in possesso di uno degli assegni, ottenuti appunto per l’attività di pr. Le contestazioni nei suoi confronti sono cadute, già durante le indagini. Difeso dall’avvocato Angelo Cafà, chiese di essere sentito dai pm della procura e chiarì la sua posizione. L’assegno gli venne consegnato per il lavoro svolto.