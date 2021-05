Indagine su dipendenti Asp assenteisti, riesame annulla: revocati obblighi di firma

Gela. Sono accusati di assenteismo, coinvolti nell’indagine “Exit”, condotta dalla procura e dai poliziotti del commissariato. Per alcuni dipendenti di Asp, in servizio soprattutto in ospedale, è arrivato però un provvedimento favorevole dai giudici del riesame di Caltanissetta. Nelle scorse ore, è stato notificato l’annullamento, che fa cadere la misura imposta, ovvero quella dell’obbligo di firma. Sono stati accolti i ricorsi avanzati dai difensori, gli avvocati Filippo Spina, Davide Limoncello, Antonio Gagliano e Angelo Urrico. Gli indagati sono amministrativi, in servizio negli uffici di Asp. Le difese, nei ricorsi presentati al riesame, hanno sostenuto la regolarità delle condotte dei dipendenti, che avrebbero dato seguito a disposizioni dei superiori, senza lasciare immotivatamente il posto di lavoro. Gli indagati sono stati monitorati dagli investigatori, con l’uso di videocamere, installate anche all’interno della struttura ospedaliera.