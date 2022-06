Indagine su farmaci irregolari, fu scoperto un laboratorio a Femmina Morta: 13 dal gup

Gela. Dal gup si presenteranno ad ottobre. Sono tredici i coinvolti in un’inchiesta condotta dai finanzieri, in un arco temporale che va dal 2016 al 2020. Dopo la chiusura delle indagini, è stata fissata l’udienza preliminare. Per i pm Luigi Lo Valvo e Ubaldo Leo, che hanno condotto le indagini, i tredici devono andare a giudizio. Gli investigatori arrivarono, lo scorso anno, fino al sequestro di quello che fu ritenuto un “laboratorio clandestino”, nella zona di contrada Femmina Morta. Sarebbe stata una delle strutture usata per preparare farmaci, soprattutto dimagranti, poi rivenduti assicurando notevoli profitti. Sarebbero state vendute, a decine di clienti, capsule contenenti sostanze tra le quali l’efedrina. Da quanto emerso, chi realizzava i preparati, spesso si appoggiava anche a presunti complici, che si occupavano di farli avere ai clienti. I reati contestati risultano, a vario titolo, connessi alla produzione e commercializzazione non autorizzata di capsule dimagranti a base di sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope.