Indagine su furti d’acqua, contatore sequestrato: riesame annulla la misura

Gela. L’indagine è in corso e i pm della procura ipotizzano un furto d’acqua, attraverso una possibile manomissione del contatore. La posizione del titolare dell’utenza è sotto verifica e la procura aveva chiesto e ottenuto il sequestro proprio del contatore. Il difensore dell’utente, l’avvocato Giuseppe Cascino, si è però rivolto al riesame, ritenendo che non ci fossero gli estremi per giustificare il provvedimento. I giudici nisseni hanno accolto, disponendo l’annullamento della misura. Le motivazioni non sono state ancora rese note. Per il legale, allo stato, non sarebbero emerse conclusioni investigative tali da supportare il sequestro.