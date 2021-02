Indagine su presunte minacce agli operai a Tempa Rossa, tre a giudizio: anche un gelese

Pistritto fu già assolto nel procedimento che scaturì dall’indagine “Cayman” e i giudici non lo ritennero vicino alla stidda, come ha ricordato la difesa, producendo atti e decisioni, già passate in giudicato. Il gelese, in fase di indagine e davanti al gip, ha spiegato di non aver mai minacciato gli operai per i soldi, ma anzi di averli sempre sostenuti anche qualora si fossero trovati in difficoltà economiche. Per gli inquirenti, invece, i lavoratori avrebbero dovuto cedere una parte dello stipendio mensile. Tutte contestazioni che dovranno essere valutate a processo.