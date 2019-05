Indagine su presunte sponsorizzazioni irregolari, Melfa ha parlato dal gup: “Ho operato regolarmente”

Gela. Gli inquirenti sono convinti che quelle sponsorizzazioni sarebbero state solo fittizie, destinate ad agevolare i titolari delle aziende, che almeno fino al 2013 sostennero la società sportiva dell’Heraclea Volley. Un’indagine che ha coinvolto anche l’imprenditore Maurizio Melfa, candidato a sindaco alle amministrative. Nel corso della sua campagna elettorale non ha nascosto l’esistenza dell’indagine e il fatto che ne dovesse rispondere dal gup, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm. Questa mattina, davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale Paolo Fiore, ha chiesto e ottenuto di essere sentito. “Ho chiesto espressamente l’interrogatorio – dice – perché ho sempre operato regolarmente. Non c’è una virgola fuori posto”. Al giudice ha spiegato che le sponsorizzazioni sarebbero state regolari. Assistito dall’avvocato Giacomo Ventura, ha optato per il rito abbreviato, insieme ad un’altra imputata. “Non ho mai fatto mistero di questa cosa, anche se in campagna elettorale ho subito ogni tipo di attacco – continua – è una cosa che mi lede, ma ribadisco di aver sempre operato nella massima trasparenza e linearità e l’ho spiegato”. L’inchiesta ha riguardato anche altre aziende locali.