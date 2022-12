Indagine su società con sede in Liguria, l’accusa di bancarotta: assolti imprenditori gelesi

Gela. Ieri, abbiamo riferito dell’assoluzione dall’accusa di bancarotta fraudolenta degli imprenditori Calogero Malluzzo e Domenico Malluzzo, imputati davanti al collegio penale del tribunale per vicende relative alle società “Fratelli Malluzzo” e “Ma.prefabricati”. I giudici hanno escluso la sussistenza di elementi di responsabilità e dei presupposti per la contestazione del reato. Dallo stesso procedimento, per competenza territoriale, si era incardinato un altro giudizio, ma davanti ai giudici liguri di La Spezia. In questo caso, le verifiche investigative riguardarono la società “Trinacria precompressi srl”, poi dichiarata fallita. I magistrati liguri hanno disposto l’assoluzione di altri due imprenditori, Filippo Malluzzo, difeso dal legale Nicola Di Benedetto, e Luigi Malluzzo, rappresentato dall’avvocato Antonio Gagliano. Le motivazioni sono state depositate e il collegio del tribunale di La Spezia, a sua volta, non ha riscontrato elementi per ritenere che i due imputati abbiano operato condotte distrattive dei fondi societari.