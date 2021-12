Indagine sui finanziamenti per la vendita di auto, in appello assolti i Luca e Gallo

Gela. “Il fatto non sussiste”. Con questa formula, i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno ribaltato la decisione che era stata emessa, ad inizio anno, dal giudice del tribunale di Gela. I magistrati di secondo grado hanno assolto gli imprenditori Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Gallo. Erano accusati di aver violato la disciplina del testo unico bancario, ritenendoli responsabili di attività abusiva di finanziamento, attuata per la vendita di automobili nelle loro strutture aziendali. Al centro delle verifiche, finirono le attività delle società “Lucauto” e “Car Luca”. In appello, l’assoluzione ha fatto venire meno le condanne a cinque anni di detenzione, che erano stati imposti a Salvatore Luca; a tre anni e quattro mesi per Rocco Luca; a tre anni per Francesco Gallo. I difensori, gli avvocati Antonio Gagliano e Alessandro Diddi, hanno impugnato la decisione di primo grado e in appello sono tornati a ribadire l’assoluta regolarità dell’attività di vendita svolta dagli imputati. Per i legali, come spiegato nei ricorsi, non ci furono mai condizioni di finanziamento irregolari, eventualmente garantite ai clienti delle loro attività. La consistente mole di vendite, come era già stato spiegato in primo grado dalle difese, fu generata solo dalla capacità imprenditoriale degli imputati, che con le loro società riuscirono a conquistare fette importanti del mercato della vendita di automobili. Gli inquirenti, che avviarono l’inchiesta dopo il sequestro di diversi assegni, per un valore di circa quattro milioni di euro, ritennero che le vendite furono condotte assicurando particolari agevolazioni, anche a clienti che non ne avrebbero potuto usufruire, per pregresse pendenze con banche e società finanziarie.