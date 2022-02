Indagine sulla morte di Gallo, lutto anche in provincia di Bergamo: “Gran lavoratore”

Bergamo. Come già riferito, sulla tragica fine dell’operaio edile quarantottenne, Francesco Gallo, è stata avviata un’indagine e il corpo sarà sottoposto ad autopsia, per acquisire elementi utili e valutare le cause del decesso. Gallo stava lavorando in un sito produttivo, in provincia di Venezia. Pare fossero in corso attività di manutenzione su uno degli impianti. E’ precipitato da un ballatoio. Lavorava per conto di un’azienda esterna. Il quarantottenne lascia la moglie e due figli, di otto e quattordici anni. Da qualche tempo, con la sua famiglia, risiedeva a Pedrengo, in provincia di Bergamo. Era ben voluto da tutti e la notizia della sua tragica fine ha scosso anche la piccola comunità.