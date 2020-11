“Indagini su morte Di Natale proseguono”, gip accoglie richiesta: “Valutare condizioni”

Gela. Le indagini sulla morte del quarantacinquenne Gianfranco Di Natale devono proseguire. Il gip del tribunale di Palermo Filippo Serio ha accolto l’opposizione all’archiviazione presentata dai familiari del dipendente Eni, deceduto nell’ottobre di un anno fa all’Ismett. Colto da un malore, venne inizialmente ricoverato a Vittoria e poi a Ragusa. L’aggravamento delle sue condizioni indussero i medici iblei a disporre il trasferimento a Palermo. La famiglia ha fin dal primo momento chiesto degli accertamenti, collegando il decesso all’attività lavorativa, svolta in un campo estrattivo ad ovest di Bassora, in Iraq. Al termine dei primi accertamenti investigativi, i pm palermitani avevano chiesto di archiviare, spiegando che anche la perizia specialistica non aveva fatto emergere possibili anomalie alla base della morte. Per gli esperti, la fine del dipendente Eni sarebbe stata determinata da “un terminale arresto cardiaco-circolatorio quale esito di insufficienza multi organo secondaria e shock cardiogeno da infarto del miocardio a coronarie indenni”. Non è “risultata assunzione di sostanze esogene” o la presenza di “metalli pesanti”. Conclusioni che hanno convinto anche il gip. Per il giudice, però, altri aspetti vanno verificati. Sembra che l’ipotesi del contatto con sostanze pericolose sia stata esclusa. Il legale dei familiari, l’avvocato Rocco Cutini, ha presentato una formale opposizione alla richiesta di archiviazione dell’indagine, avanzata invece dai magistrati palermitani. La scorsa settimana, ha illustrato ulteriori elementi al gip. Secondo quanto spiegato, andrebbero valutati i dati del quadro clinico di Di Natale, prima della sua ultima partenza per l’Iraq. L’operatore fu sottoposto a visita in una clinica di Milano. Per il legale, avrebbe ottenuto l’autorizzazione alla partenza, nonostante “una patologia cardiovascolare con rischio cardiovascolare”.