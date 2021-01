“Indennizzi e sanità”, Di Paola e Damante: “Altrimenti zona rossa sarà nuova crisi”

Gela. La zona rossa in città già viene vista come l’ennesimo colpo all’economia locale, da anni in forte calo. Uno scenario che i deputati regionali grillini Nuccio Di Paola e Ketty Damante vorrebbero scongiurare, al punto da chiedere che la Regione si faccia carico di quanto sta accadendo in città. “Le aziende di Gela – spiegano i deputati – già cronicamente in crisi, sono state messe a durissima prova dalle misure restrittive utili a limitare il contagio. In questo momento è assolutamente necessario pensare a limitare il disastro economico e sociale. Per questo motivo, è indispensabile che la Regione apra la borsa e preveda indennizzi rapidi per le imprese che hanno visto crollare il proprio fatturato. Per questo nella prossima legge finanziaria presenteremo un emendamento che aumenti i fondi per le zone rosse in Sicilia”. In città, però, la questione è resa ancora più complessa da servizi sanitari che vanno rafforzati.