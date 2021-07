Indotto, mobilitazione nazionale dei sindacati: “Più attenzione su appalti e lavoro”

“Chiediamo e sosteniamo una decarbonizzazione che non si traduca in deindustrializzazione e ulteriore perdita e frammentazione del lavoro ma venga accompagnata da una giusta transizione che tenga insieme le ragioni della sostenibilità ambientale e dell’occupazione”, scrivono ancora i sindacati. L’attenzione si concentra sugli appalti e sulla necessità che le aziende non facciano a gara per ridurre i costi, a discapito del lavoro. “Gli appalti metalmeccanici nel settore petrolchimico oggi rappresentano l’espressione massima della frantumazione del mondo del lavoro in un settore strategico per il paese come quello delle energie. Non si è mai affermata una logica ampia di settore e di sistema, di filiera, nella quale la competizione venisse in realtà affrontata sul terreno della qualità dei processi produttivi, del riconoscimento dei diritti dei lavoratori, piuttosto che limitarsi sulle pratiche di dumping contrattuale e la graduale riduzione dei diritti dei lavoratori e della contrattazione collettiva”, così è riportato nel documento. A livello locale, Eni ha sempre spiegato di aver rispettato gli accordi, successivi al protocollo di intesa del 2014, portando avanti gli investimenti previsti, per la riconversione green della raffineria di contrada Piana del Signore.