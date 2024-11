Indotto, si fermano i lavoratori Icos: “Sui contratti impegni non rispettati”

Gela. Contratti rinnovati solo per brevi periodi e non convertiti a tempo indeterminato, come inizialmente previsto. Oggi, i lavoratori della Icos, azienda che opera nell’indotto della bioraffineria, si sono fermati, per protesta. Ai dipendenti locali è arrivata la solidarietà dei lavoratori siracusani. “Siamo stanchi delle promesse non mantenute”, fanno sapere gli operai. “Dopo aver ottenuto l’appalto per le attività nella bioraffineria, il datore di lavoro ha deciso di continuare con contratti di durata ridotta”, sottolineano. Gli operai si sono fermati, rifiutando di firmare, dopo aver saputo che i rapporti in scadenza a novembre sarebbero stati prorogati solo fino al prossimo gennaio.