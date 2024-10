Indumenti e passeggini abbandonati, Bongiorno: “Donare con criterio”

Gela. Dal 2006 la casa del volontariato di via ossidiana effettua la raccolta di indumenti e articoli per la prima infanzia destinati alle famiglie indigenti della città. Come ogni anno però , quando arriva il periodo del cambio stagione alcuni cittadini confondono il centro di raccolta come un deposito dove potersi disfare ci ciò che non serve più. A nulla sono serviti gli appositi cartelli posizionati all’ingresso dello stabile con le modalità per effettuare le donazioni. Il presidente della casa del volontariato Gero Bongiorno lancia un appello al buon senso dei cittadini.

Nonostante gli orari di apertura della casa del volontariato ben evidenti davanti l’ingresso, i cittadini preferiscono lasciare abiti e passeggini nella pausa pranzo o a tarda sera, quando in loco non c’è nessun volontario disponibile.