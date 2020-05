Industriali a guida gelese, Scerra presidente dei giovani di Sicindustria

Gela. Il ventiduenne gelese Vincenzo Scerra è il nuovo presidente dei giovani di Sicindustria. E’ stato eletto all’unanimità per il prossimo triennio. Laureando in economia e gestione aziendale, presiede la Scerra Holding, che tra le altre società controlla anche Ergo Meccanica. I due vicepresidenti saranno Ilario Falzone, legale rappresentante della Falzone Michele e C. srl di Caltanissetta, cui è stata affidata la delega al consiglio nazionale, e Rosario Barranco, socio della Mediterranea Commodities spa di Catania, ma con sede operativa in città. I due consiglieri invece saranno Gloria Verga della Micover srl e Paolo Biundo della Sion srl. Dopo la reggenza di Sicindustria Caltanissetta, affidata all’imprenditore Gianfranco Caccamo, anche i giovani confindustriali saranno guidati da un gelese.