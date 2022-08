Inferrera alla guida di Ghelas, Greco: “Pensiamo al futuro della società che abbiamo salvato”

Gela. Dopo i tre anni dell’ormai ex amministratore Ghelas Francesco Trainito, toccherà all’ingegnere Pietro Inferrera prendere il testimone e continuare a gestire la municipalizzata. La scelta, come abbiamo riferito questa mattina, l’ha formalizzata il sindaco Lucio Greco, in assemblea. L’attuale esperto in pianificazione strategica, che collabora con il primo cittadino praticamente dall’inizio del suo mandato, dovrà proseguire l’azione di risanamento e rilancio della società in house, sulla scia di quanto fatto dal predecessore. Inutile ribadire che il cambio di guardia ha spiazzato molti, anche tra gli alleati più vicini all’avvocato. Certamente, quella di Inferrera è una nomina che rientra nell’alveo di fiducia del sindaco. Difficile collocarla in una prospettiva strettamente politica, almeno su di un piano partitico. Forse, il sindaco ha optato per l’ingegnere Inferrera, anche per non dare adito a dubbi su decisioni suscettibili di rivestire una casacca piuttosto che un’altra. Gli alleati, chiaramente, valuteranno di conseguenza. Questa mattina, in assemblea c’era anche Trainito. Greco l’ha ringraziato per il lavoro fatto in questi tre anni. Ora, punta a proseguire in questa direzione, ma con la guida di Inferrera.