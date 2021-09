Inferrera lascia il municipio, era esperto del sindaco: “Non ricopro più l’incarico”

Gela. Ieri, l’ufficializzazione del rapporto stretto dal sindaco Lucio Greco con l’avvocato Giuseppe D’Aleo. L’ex assessore della giunta Fasulo è stato nominato esperto del primo cittadino, su questioni legali e su quelle che investono gli uffici di gabinetto del sindaco. Invece, non è stato rinnovato il rapporto con l’ingegnere Pietro Inferrera. Il professionista, che si è occupato di pianificazione strategica e dei dossier più importanti sul piano dei progetti, ha collaborato con Greco, praticamente fin dall’insediamento. “Il rapporto è scaduto il 29 luglio e non è stato rinnovato – dice Inferrera – non sono più un esperto del sindaco Lucio Greco. Il rapporto si è interrotto alla scadenza naturale”. Inferrera ha più volte supportato Greco in tavoli tecnici e istituzionali, occupandosi di portualità, ma anche di strumenti strategici come l’accordo di programma e l’area di crisi. Negli scorsi mesi, insieme al sindaco, è stato sentito in audizione dalla commissione industria del Senato, proprio sulle sorti dell’area di crisi.