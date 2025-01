Inflazione area euro in aumento, Italia tra i Paesi più bassi

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre, secondo i dati Eurostat, il tasso di inflazione annuale dell’area euro è stato del 2,4%, in aumento rispetto al 2,2% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 2,9%. L’inflazione annuale dell’Unione europea è stata del 2,7% a dicembre 2024, in aumento rispetto al 2,5% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 3,4%. Secondo l’ufficio statistico dell’Unione europea, i tassi annuali più bassi sono stati registrati in Irlanda (1,0%), Italia (1,4%), Lussemburgo , Finlandia e Svezia (tutti 1,6%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (5,5%), Ungheria (4,8%) e Croazia (4,5%). Rispetto a novembre 2024, l’inflazione annuale è diminuita in sette Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in diciannove. A dicembre 2024, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è derivato dai servizi (+1,78%), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+0,51%), beni industriali non energetici (+0,13%) ed energia (+0,01%).”Ecco quanto certifica Eurostat. A dicembre il tasso d’inflazione in Italia è nettamente più basso della media europea e anche di quello di Francia, Germania e Spagna. Siamo sulla strada giusta”, commenta su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.(ITALPRESS).-Foto: ufficio stampa Eurostat-