Influ-day nella struttura di via Butera, ampia partecipazione: oltre 150 vaccinazioni

Gela. Un’occasione per sensibilizzare e per consentire a chi ha voluto di essere vaccinato contro l’influenza. Oggi, all’ambulatorio di vaccinazione Spemp del distretto sanitario, in via Butera, gli specialisti si sono messi a disposizione dei pazienti. Nel pomeriggio, oltre 150 vaccinazioni. E’ stato scelto il presidio locale per l’Influ-day. Le attività mediche sono state coordinate dal dottor Luciano Di Vita e dal dottor Salvatore Migliore. Si sono messi a disposizione dei pazienti, i medici Consolata Cirignotta e Rosalba Tinghino. C’erano inoltre altri specialisti come Selena Faralli, Saverio Bonfirraro e Cristoforo Cocchiara.