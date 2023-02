Informazioni da carabinieri, pg in Cassazione: “Per Rinzivillo escludere aggravante mafiosa”

In appello, per loro era caduta la contestazione mafiosa. Erano stati decisi sei anni e un mese di detenzione per Lazzari (in primo grado condannato ad otto anni) e sei anni e undici mesi per Cristiano Petrone (in primo grado nove anni). La procura generale ha inoltre concluso ritenendo inammissibile il ricorso della difesa dell’avvocato Giandomenico D’Ambra (rappresentato dal legale Domenico Mariani), che si è rivolta alla Cassazione solo perché in appello non c’era stata la pronuncia su uno dei motivi di impugnazione. Per il resto, D’Ambra, considerato molto vicino a Rinzivillo, aveva già definito la posizione con un concordato. Gli investigatori romani, partendo sempre dai contatti del sessantenne gelese, sono arrivati a contestare agli imputati, a vario titolo, non solo l’accesso illecito ai sistemi informatici delle forze dell’ordine ma anche la corruzione.