Informazioni riservate fornite al boss, per Rinzivillo Corte d’appello decide a marzo

Gela. In primo grado, i giudici del collegio penale del tribunale di Gela l’hanno condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione. Il boss sessantenne Salvatore Rinzivillo, attualmente detenuto in regime di 41 bis, avrebbe ottenuto informazioni riservate, attraverso i sistemi informatici, in dotazione alle forze dell’ordine. Ha impugnato la condanna e la Corte d’appello di Caltanissetta valuterà il ricorso, a marzo. L’udienza fissata negli scorsi giorni è slittata. Per gli investigatori, Rinzivillo avrebbe ottenuto dati su soggetti, che pare fossero coinvolti in un affare di droga. I suoi riferimenti per le informazioni, secondo gli inquirenti, erano i carabinieri Marco Lazzari e Cristiano Petrone, come Rinzivillo coinvolti nella maxi indagine “Extra Fines”. Per fatti analoghi, i tre, a dicembre, sono stati condannati dai giudici della Corte d’appello di Roma, in un procedimento parallelo. Per i militari dell’arma (che non sono coinvolti nel procedimento nisseno) è però caduta l’aggravante mafiosa. Il ricorso, alla Corte d’appello di Caltanissetta, è stato proposto dal legale di difesa del sessantenne, l’avvocato Roberto Afeltra.