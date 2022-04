Infortunio domestico per Sammito, diverse fratture: attività presidenza non si ferma

Gela. Trenta giorni di prognosi, con contusioni alla testa e fratture multiple alle costole. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, due giorni fa, ha subito conseguenze a causa di un infortunio domestico. Sarà costretto al riposo in casa, in fase di convalescenza. Ieri, non ha potuto prendere parte all’incontro all’Ars con il presidente Gianfranco Micciche’, che lui stesso ha contribuito ad organizzare, nell’ottica di acquisire maggiori riscontri sul progetto del termovalorizzatore. Ha già comunque predisposto tutto il necessario affinché l’attività della presidenza del consiglio non si fermi.