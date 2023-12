Infrastrutture e investimenti, Greco ha incontrato la salviniana Tardino: confronto in municipio

Gela. Un incontro di fine anno che sicuramente conferma come il sindaco Lucio Greco continui a mantenere contatti con il centrodestra istituzionale. Questa mattina, a Palazzo di Città, ha fatto tappa l’europarlmentare salviniano Annalisa Tardino. È uno dei volti di riferimento della Lega in Sicilia e con legami consolidati con il gruppo locale del partito. La Lega, in questa fase, è anche alla testa di un ministero chiave, quello delle infrastrutture, affidato al leader del partito Matteo Salvini. L’avvocato Greco ne ha approfittato per richiedere ancora una volta che l’attenzione sia massima su un sito fondamentale, il porto rifugio. Ci sono tanti aspetti che vanno implementati e che consentiranno l’avvio vero e proprio dei lavori per il dragaggio e non solo. Nel confronto odierno pare inoltre non sia stato sottovalutato l’aspetto della viabilità locale e dell’asse ex Asi, da tanti visto come valvola di sfogo per il collegamento con l’area industriale e non solo. L’attesa, inutile ribabidirlo, è prevalentemente per nuovi investimenti a miglioramento di infrastrutture quasi del tutto assenti in città e per l’apertura dei cantieri della tangenziale (un investimento da circa trecento milioni di euro).