Gela. Ancora strade allagate in contrada Spinasanta, nella stessa zona delle vasche di accumulo di Caltaqua. Agricoltori e chi lavora in zona, nel pomeriggio, hanno notato che l’acqua iniziava ad invadere le strade. Negli ultimi mesi, in almeno due occasioni si è verificata la stessa situazione, con ingenti perdite, che finiscono in strada.