“Ingresso cimiteri in base a cognome defunto va cambiato”, Giudice: “Serve altra soluzione”

Gela. E’ stata firmata nel primo pomeriggio di oggi, ma l’ordinanza del sindaco che regola la riapertura da lunedì dei cimiteri cittadini già suscita perplessità. Il consigliere Paola Giudice non condivide la decisione di consentire l’accesso per turni, stabiliti in base alla lettera iniziale del cognome del defunto. “Legittima e sacrosanta la riapertura dei cimiteri, ciò che mi lascia perplessa è il metodo di accesso – dice – a volte la semplicità delle soluzioni è la via più efficace e snella. Chiedo pubblicamente al sindaco di rivedere i criteri di accesso ai cimiteri cittadini procedendo, semmai, attraverso un calendario che tenga conto del cognome del visitatore e non del defunto, innanzitutto perché in questo modo il cittadino farebbe una sola visita e quindi uscirebbe da casa una sola volta per tutti i propri cari, e, in secondo luogo, sarebbero molto più veloci ed accurati i controlli del personale addetto”.