Rifiuti, servizio in house della “Impianti” partito a Butera e Delia

Butera. È partito questa mattina, come preannunciato dai vertici di “Impianti Srr” ed Srr4. Il nuovo servizio rifiuti in house ha esordito a Butera e Delia. In totale, una ventina di operai ha indossato gli indumenti da lavoro con il logo della società in house, che ha ottenuto in affidamento il servizio in tutti i Comuni della Srr4. Entro domani, dovrebbero arrivare le firme sui contratti, anche dei lavoratori del cantiere di Butera, che non hanno ancora formalizzato il loro rapporto di lavoro. I sindacati del settore, comunque, non hanno dato il via libera, ritenendo non conformi, proprio i contratti di lavoro, proposti da “Impianti”. Già dalle prime ore del mattino, l’amministratore della in house, l’ingegnere Giovanna Picone, e il presidente Srr Filippo Balbo, hanno seguito di presenza l’avvio delle attività, in strada.