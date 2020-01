Sarà sempre maggiore la quota di popolazione oltre la soglia della vecchiaia in Sicilia, un trend che emerge dalle proiezioni e dai dati ufficiali ISTAT, che dipingono un futuro impegnativo per l’Isola. Uno degli aspetti di questa prospettiva da tenere in considerazione è infatti quello delle attenzioni mediche di cui la popolazione anziana avrà necessità, un tema recentemente discusso al convegno di Siracusa dedicato proprio alla Geriatria. L’invecchiamento generale della popolazione non è un fenomeno limitato alla sicilia, ma una tendenza che, in modo più o meno marcato, si esprime oggi in tutta Europa: questo il punto di partenza del meeting.

Non mancano comunque le buone notizie: la medicina sta infatti reagendo al fenomeno, compiendo passi avanti nella diagnostica, nella terapia e nella prevenzione delle patologie più comuni e legate all’invecchiamento. Temi importantissimi dunque quelli della ricerca e della tecnologia medica, alleati fondamentali della medicina moderna e oggetto di recensioni, commenti e opinioni da parte di medici ed esperti. Pone grande attenzione alla medicina per gli anziani anche la clinica di Roma Villa Mafalda. Nelle sue recensioni e nei suoi approfondimenti, la casa di cura polispecialistica ha espresso consigli rivolti in particolar modo alla popolazione anziana, spesso maggiormente esposta a patologie di diversa natura.

Sono infatti proprio questi gli elementi da tenere in considerazione quando si parla di salute dei più anziani: da un lato la tecnologia che oggi permette terapie e interventi di qualità migliore, dall’altro, evidenziano le opinioni di Villa Mafalda, la prevenzione e l’attenzione anche da parte degli stessi pazienti.

Dall’artrosi alle influenze, Villa Mafalda e la salute degli anziani

Esemplare il caso delle influenze, che ogni anno colpiscono milioni di italiani. È importante mantenere alte le difese immunitarie, proteggendosi dal freddo, ma anche riducendo le possibilità di contagio, evitando luoghi affolati e lavandosi spesso le mani. Per la popolazione anziana, Villa Mafalda indica come sia raccomandata anche la vaccinazione, una protezione aggiuntiva che può sopperire allo stato del sistema immunitario naturalmente abbassato negli individui in età avanzata.

Attenzione anche alle malattie reumatiche come l’artrosi, diffusissima dopo i 65 anni d’età. Anche in questo caso, le recensioni della clinica Villa Mafalda pongono l’accento sulla prevenzione, indicando i fattori di rischio ai quali prestare maggiore attenzione: eccessiva sedentarietà, ginocchio varo e valgo, malattie circolatorie che hanno un impatto sulle articolazioni. Arrivano comunque dalla Sicilia le novità positive sulla chirurgia in questo ambito: è stato recentemente effettuato a Gela il primo intervento ortopedico con l’utilizzo di cellule mesenchimali.

La tecnologia migliora la qualità degli interventi anche in un altro ambito particolarmente importante per le fasce più anziane: quello dell’oftalmologia. Un esempio è la recente tecnologia impiegata nei casi di cataratta, descritta nelle recensioni del reparto specializzato in oculistica di VillaMafalda, AktiVision. I commenti di AktiVision evidenziano specialmente la velocità e il basso impatto del moderno intervento di cataratta: aspetti essenziali per permettere anche alle persone più anziane di affrontare con serenità la fase post-operatoria.

Le recensioni degli esperti illustrano come l’evoluzione della Geriatria si spinga in due direzioni: la tecnologia sempre più avanzata, e l’attenzione verso lo stile di vita per prevenire al meglio le patologie che colpiscono le fasce più anziane della popolazione. Si auspica che i convegni e le novità dal mondo della ricerca e della medicina siciliane siano sintomatici di una presa di coscienza e di un impegno nella direzione giusta: un percorso necessario per affrontare con successo le sfide legate ai cambiamenti demografici dell’Isola.