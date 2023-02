Inizia il periodo di preparazione delle “Cene di San Giuseppe”

Gela – Dopo due anni di blocco per via dell’emergenza pandemica, si rinnova la festa di San Giuseppe con il tradizionale allestimento delle “Cene” in onore del Santo Patriarca. Oggi, 01 febbraio, nella Chiesa di Sant’Agostino, inizieranno i 7 mercoledì di San Giuseppe che preparano i fedeli alla solennità del Padre putativo di Gesù e patrono della Chiesa universale. “La venerazione a San Giuseppe non è legato solo a un discorso devozionale – afferma don Lino di Dio, Rettore della Chiesa di Sant’Agostino – ma a un risvolto pratico che è quello della carità. Rispettando la tradizione abbiamo chiesto alle famiglie di non pensare solo ai tre personaggi canonici Giuseppe, Maria e Gesù, ma devolvere una parte della “Cena” ad altri poveri, se tutto viene fanno nella discrezione e nel silenzio, la carità si espanderà per tutta la città, ridando un pò di sollievo ai più piccoli. Già varie famiglie hanno segnalato il desiderio di allestire la Cena e si chiede a coloro che ancora non lo hanno fatto, di iscriversi presso la Sacrestia di Sant’Agostino, al fine di essere inseriti nell’elenco cittadino. Alcune parrocchie della città hanno fatto richiesta ed anche la Piccola Casa della Misericordia sta organizzando la “Cena di San Giuseppe” che sarà allestita presso i saloni della Chiesa di Sant’Agostino; alimenti che saranno distribuiti alle numerose famiglie già assistite o che chiederanno.”