Iniziati i lavori di restauro della chiesa di San Francesco d’Assisi

Gela – Si è dato inizio lunedì 29 giugno 2020, ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di San Francesco d’Assisi in Gela, che prevedono nello specifico la ristrutturazione della canonica e la manutenzione ordinaria dell’altare maggiore per l’ammodernamento liturgico. Questo intervento si inserisce nello già consolidato cantiere di restauro che ha avuto inizio nel lontano 1987 e che, nel corso di questo trentennio, ha permesso, seppur lentamente, alla chiesa di tornare al suo antico splendore. “Non appena insediatomi come parroco nell’ottobre 2017 – afferma don Pasqualino di Dio – mi sono posto, come prerogativa, anche quella di portare a termine le fatiche e le speranze dei miei predecessori che oggi, insieme a me e alla comunità parrocchiale, gioiscono e ringraziano il Signore. Siamo consapevoli che non sono le opere murarie ad edificare la Chiesa, Corpo mistico di Cristo, ma il suo Popolo Santo di Dio; eppure, siamo certi che anche attraverso l’arte, la bellezza e il patrimonio architettonico, Dio continua a parlare all’uomo e l’uomo fa esperienza di Lui e del suo amore. Di questa bellezza artistica, che come uno specchio riflette e ci fa scorgere quella di Dio, noi tutti siamo custodi. E in quanto custodi siamo chiamati a conservare responsabilmente quanto i nostri padri ci hanno consegnato affinché, nel solco della storia, anche le generazioni a venire possano ammirarle – e a loro volta – custodirle e consegnarle ai loro figli”.