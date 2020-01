Inizio anno con…la verifica, Greco ha convocato i suoi: più unità tra alleati e una “cabina di regia”

Gela. L’appello, questa volta, l’ha fatto direttamente il sindaco. E’ stato Greco, nel pomeriggio di oggi, a convocare i capigruppo di maggioranza e i segretari dei partiti che lo sostengono. La verifica, chiesta da più parti, si è tenuta a Palazzo di Città. L’avvocato ha espressamente battuto sulla necessità di un’unione, che non sia solo politica ma soprattutto di intenti. Negli ultimi mesi, si sono susseguite le bordate reciproche e anche il ricorso al Tar Palermo, contro il definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud, non ha contribuito a rasserenare gli animi. Il sindaco sembra aver compreso che senza una “revisione”, sarà difficile mantenere la maxi maggioranza che per ora si ritrova a supporto. Le voci e gli appelli su nuovi gruppi, a cominciare dai “responsabili” invocati dal consigliere Diego Iaglietti, stanno mettendo alla prova i nervi di una coalizione “arcobaleno”, che inevitabilmente paga lo scotto di una situazione amministrativa non certo delle migliori e di schermaglie politiche, che hanno toccato momenti di forte intensità. E’ stato un fine anno a tinte forti, con lo scontro, tutto politico, tra il vicesindaco Terenziano Di Stefano e i dem locali, maturato sempre tra i risvolti del ricorso al Tar contro il taglio dei trentatré milioni di euro. Al vertice convocato da Greco, c’erano quasi tutti, compresi Di Stefano e il segretario dem Peppe Di Cristina (con lui anche il capogruppo del Pd Gaetano Orlando). Il messaggio che passa è quello volto ad un’unità di intenti, che però andrà valutata sul campo. Il sindaco e la sua maggioranza sembrano intenzionati a varare una sorta di cabina di regia permanente, così da verificare i provvedimenti da assumere. L’avvocato “civico” tenta di mantenere il piglio decisionista, ma ad oggi ha dovuto fare i conti con diversi scivoloni, fino al plateale scontro in aula con i suoi stessi alleati, durante la discussione consiliare sulla proroga dei servizi della Ghelas. Nel corso dell’incontro di oggi, pare non si siano toccati punti specifici, anche se a breve bisognerà confrontarsi, anche su un’eventuale turnover in giunta, ora ufficialmente ampliata a sette assessori.