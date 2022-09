Innesto per il Melfa’s Basket: presa la guardia 2004 Amamovic

Gela. Altro colpo per il Melfa’s Gela Basket, che prende la giovane guardia Amar Imamovic. Classe 2004, è nato in Bosnia-Erzegovina, dove ha anche iniziato la sua carriera cestistica, mantenendo in Under 17 una media di 40 punti a partita.

Si sposta nel 2021 in Italia, giocando con il Basket Cefalù, per poi passare all’Orlandina Basket nella scorsa stagione, tenendo una media di 12 punti a gara. Altro innesto tra i tiratori nel Melfa’s dopo quello dell’italo-svizzero Mattia Cafisi, ufficializzato dai biancorossi nella giornata di sabato. Altro colpo con l’obiettivo di far crescere i giovani cestisti sfruttando la riforma dei campionati e senza rischiare la retrocessione.