Innocenzo Cipolletta nuovo presidente della Febaf

ROMA (ITALPRESS) – Innocenzo Cipolletta è il nuovo presidente della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (Febaf). E’ stato eletto all’unanimità per il biennio in corso 2021-2022 dal Consiglio direttivo riunito in videoconferenza. Succede a Luigi Abete, che ha guidato la Federazione dal 2014 e che è stato acclamato presidente onorario. “Ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia nei miei confronti e Luigi Abete per aver impresso una decisa accelerazione alle attività e alla rappresentatività della Febaf”, ha detto Cipolletta subito dopo l’elezione. “Proseguiremo il lavoro sui temi europei, sulla declinazione del Pnrr e sul ruolo che il settore finanziario sarà sempre più chiamato a svolgere a favore delle imprese, dell’economia reale e dello sviluppo”, ha concluso. Il Consiglio direttivo ha espresso un convinto ringraziamento a Luigi Abete. Sotto la sua presidenza – e con il segretario generale, Paolo Garonna che affiancherà Cipolletta – la Federazione ha ampliato e consolidato la base associativa, ora composta da tredici rappresentanze finanziarie: Abi, Ania, Aifi, Adepp, Aipb, Anfir, Assofiduciaria, Assofin, Assogestioni, Assoprevidenza, Assoreti, Assosim, Confindustria Assoimmobiliare. Durante questi sette anni – è stato ribadito – Febaf ha acquisito centralità nel dibattito pubblico italiano ed europeo. Cipolletta è stato dal 2013 vice presidente di Febaf in qualità di presidente Aifi. Presidente di Assonime dal 2017 al 2021, tra gli altri incarichi è stato direttore generale di Confindustria dal 1990 al 2000.(ITALPRESS).