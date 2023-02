Inquinamento fiume Gela, “archiviare per ex sindaco e manager Caltaqua”: associazioni si oppongono

Gela. La procura ha chiesto l’archiviazione. Secondo i pm, non ci sono condizioni per ritenere che lungo il fiume Gela si siano verificati fenomeni di inquinamento ambientale da collegare alla responsabilità dell’ex sindaco Domenico Messinese e di uno dei manager di riferimento della società Caltaqua, Sanchez Alfonso Gavira. Entrambi risultavano indagati, sulla base di denunce formalizzate dalle associazioni Aria Nuova e Amici della Terra, presiedute da Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato. Proprio le associazioni, che da anni segnalano anomalie e la presenza di sostanze pericolose lungo il fiume, hanno formalizzato l’opposizione e davanti al gip hanno chiesto che gli accertamenti investigativi proseguano. Come è stato spiegato da uno dei legali, l’avvocato Joseph Donegani, già dalle verifiche effettuate sul posto gli investigatori individuarono sversamenti di possibili reflui non depurati dal sistema “Acropoli” di Caltaqua. L’impianto di sollevamento avrebbe avuto disfunzioni nel trattare certi quantitativi.