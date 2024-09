Insegnante finisce dentro il tombino mai riparato, al pronto soccorso per accertamenti

Gela. A causa di un tombino ormai da tempo in condizioni precarie e sempre più pericoloso, un’insegnante è finita all’interno, rimanendo contusa. Il tratto è quello della scuola per l’infanzia “Antonietta Aldisio”. Già lo scorso anno un’altra insegnante aveva subito la stessa sorte. Il tombino non è delimitato e finirci dentro è assai rischioso anche per i tanti bambini che frequentano l’istituto.