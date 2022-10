Insulti e sputi contro un disabile, in un video la violenza di un gruppo di minori

Gela. Sono arrivati anche a sputargli addosso, dopo averlo deriso e insultato. Una scena degradante, ancora più preoccupante perché ad agire sono minorenni. Giovanissimi che però non si sono fatti scrupolo di nulla, prendendo di mira un disabile, che davanti ad un supermercato della città chiede l’elemosina. In pochi istanti, l’odio di minori senza alcun valore si è manifestato alla luce del sole e senza che nessuno abbia fatto nulla per redarguirli. Anzi, la scena è stata immortalata in un video, che gira sui social.