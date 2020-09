Integrazioni per porto non trasmesse al Ministero, comitato: “Incontro con Musumeci”

Gela. Come indicato la scorsa settimana da questa testata, non sono state ancora trasmesse tutte le integrazioni richieste a livello ministeriale, prima che possano essere autorizzati i lavori al porto rifugio, quelli che dovrebbero contribuire a superare l’insabbiamento del sito. L’ha spiegato il senatore Pietro Lorefice, dopo contatti con il rup della Regione. I componenti del comitato pro-porto adesso chiedono un incontro al presidente della Regione Nello Musumeci, oltre ad aver informato il prefetto di Caltanissetta. “Non è possibile che ogni volta, quando si parla della città di Gela, per lavori di riqualificazione di infrastrutture debbano passare anni prima dello sblocco. La lentezza burocratica non può impedire lo sviluppo città – spiegano – soprattutto sul fronte mare. Si penalizza un intero comparto”.