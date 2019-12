INTER, CONTE “PRIMO POSTO GRANDE ORGOGLIO, MA DOBBIAMO FARE DI PIÙ”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi lavoriamo dal primo giorno per cercare di dare fastidio e penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono passate 14 giornate, essere tornati in testa ci deve riempire di orgoglio e soddisfazione perchè sappiamo del percorso fatto, ma al tempo stesso dobbiamo avere un entusiasmo positivo, dobbiamo fare di più e gestire meglio partite come quelle di oggi. Soffri e quando la porti fino alla fine può accadere di tutto e magari pareggi una partita che meritavi in tutto e per tutto di vincere”. Così Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria per 2-1 sulla Spal che consente alla sua Inter il sorpasso alla Juventus. “E’ stata un’altra partita rispetto al Parma (quando l’Inter mancò il sorpasso pareggiando 2-2, ndr), in quel caso siamo partiti non bene ma eravamo andati in vantaggio con Candreva, poi siamo andati sotto, abbiamo pareggiato e alla fine meritavamo di più. Oggi – prosegue Conte – c’era tanta voglia, quando una squadra così forte perde dei punti devi essere bravo ad approfittarne. Ce l’abbiamo fatta, meritando. Dobbiamo continuare a pensare che dobbiamo pensare a noi stessi, con un processo di crescita che c’è ed è da fare”.

(ITALPRESS).