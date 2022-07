Inter e Juve si sfidano per lo Scudetto

La nuova Serie A è ormai pronta a ripartire, in una stagione che sarà spaccata in due per i Mondiali che si giocheranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, stagione insomma che sarà condizionata da un calendario inedito e molto ingolfato. In tale contesto, dunque, le squadre più forti del campionato italiano si stanno già preparando da tempo per poter arrivare al meglio all’inizio di questo torneo 2022-23 in cui, oltre all’ambizione, sarà fondamentale essere concreti e cinici per portare a casa l’agognato premio dello Scudetto. Dopo il trionfo l’anno scorso del Milan, ecco dunque che Inter e Juve lottano sin da subito per un ruolo di candidate serie volte a cercare una rivincita importante.

L’Inter vuole ripartire da dove ha sbagliato

Dopo una seconda parte di stagione 2021-22 piuttosto deludente, l’Inter allenata da Simone Inzaghi ha necessità di dimostrare all’Italia, ma anche a sé stessa, di essere in grado di spiccare sopra le altre squadre. Dopo il ritorno di Romelu Lukaku, uno dei protagonisti assoluti della vittoria del 19esimo Scudetto di due annate fa, i nerazzurri hanno certificato le loro ambizioni di vittoria. Oltre al belga, che porterà con sé la sua potenza e la sua abilità sotto porta, i nerazzurri si sono rinforzati acquistando un portiere come André Onana, che cercherà di rubare il posto a capitan Samir Handanovic, e il centrocampista Kristjan Asllani, 20enne albanese che ha fatto benissimo l’anno scorso all’Empoli. In questo modo Inzaghi si trova con una rosa importante, la quale manterrà il livello richiesto per essere superiore alle altre in caso di evitare cessioni importanti, come potrebbe essere quella del difensore Milan Skriniar, ricercato dal Paris Saint Germain. In questo momento, tuttavia, l’Inter, seguita dal Milan e dietro la Juventus, è una delle principali pretendenti alla vittoria dello Scudetto da quanto ci indicano le quote delle scommesse sportive più aggiornate che possiamo trovare adesso online. A confermare questo status è sia la qualità della rosa sia il fatto che l’anno scorso i nerazzurri siano comunque stati in cima alla classifica per molto tempo.