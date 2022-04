Interdittiva alla Balestrieri Appalti, Greco: “Nota alla prefettura su situazione Tekra”

Gela. Una nota alla prefettura di Caltanissetta, per valutare il da farsi a seguito dell’interdittiva antimafia che il Tar Campania ha confermato per la società “Balestrieri Appalti”, dello stesso gruppo societario di Tekra. Il sindaco Lucio Greco, l’assessore Cristian Malluzzo e il dirigente del settore ambiente Mario Picone stanno esaminando la situazione, sulla scorta di quanto deciso dai giudici campani. L’azienda, che gestiva il servizio rifiuti in diversi Comuni, soprattutto campani, lo scorso anno venne esclusa dalla White list. I legali della “Balestrieri Appalti” si sono rivolti ai giudici amministrativi, che hanno respinto il ricorso. Ci sarebbe il rischio di infiltrazioni criminali. Il provvedimento non riguarda Tekra, però l’amministrazione comunale vuole capire se ci siano le condizioni per proseguire con gli imprenditori dell’azienda, che ha appena ottenuto una proroga di sei mesi. Entro questo termine si dovrebbe concretizzare il passaggio all’in house della “Impianti Srr”.