“Interi quartieri esclusi da fibra ottica”, sollecito: comunicazione anche al Ministero

Gela. Ancora troppi silenzi sul completamento della rete della fibra ottica in città. Gran parte dei quartieri sono stati esclusi dalle attività di Open Fiber. Il comitato che si è costituito negli scorsi mesi torna a sollecitare un “cronoprogramma”, “senza fare processi a nessuno”, fanno sapere. Un sollecito è stato inoltrato a tutte le istituzioni locali e ai Ministeri dell’innovazione e dello sviluppo economico. “Caposoprano, Macchitella, Marchitello, Fondo Iozza e Cantina sociale sono quartieri che per potenzialità di mercato in considerazione alla clientela business e all’utenza residenziale della “middle class” dovrebbero essere attenzionati da un’azienda che opera sul mercato, per avere un’ottimale remunerazione dell’investimento (maggiori marginalità e un maggiore mercato di fascia alta). Inoltre, pensiamo che se il player – scrivono – che effettua i lavori è costituito dagli apporti per il 50 per cento di Cassa Depositi e Prestiti e Enel per l’altro 50 per cento, a loro volta “campioni nazionali” con azionista di riferimento il Ministero dell’economia, questo “player” dovrebbe avere anche degli obiettivi pubblici”. Anche la zona industriale è tagliata fuori. “La mancanza di attenzione verso la zona industriale – si legge ancora – rimane un vulnus importante per tutti gli obiettivi di aumento di competitività per i presidi ed i distretti industriali chele varie agende dello sviluppo digitale italiana ed europea si prefissavano”.