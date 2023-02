“Interi quartieri mai sottoposti a pulizia”, FI: “Tavolo tecnico con settore ambiente e Ghelas”

Gela. Una programmazione capillare per assicurare una vera pulizia nei quartieri. Il gruppo consiliare di Forza Italia si rivolge all’amministrazione comunale, in una delle fasi più difficili a Palazzo di Città. La crisi finanziaria non lascia molti spazi di manovra. Il contratto attuativo per il nuovo servizio in house non è stato ancora sottoscritto. I consiglieri comunali forzisti Rosario Trainito e Carlo Romano porteranno la questione del decoro urbano all’assise civica, attraverso la mozione appena formalizzata. Fanno richiamo ad interi quartieri dove non ci sono mai stati interventi di pulizia delle strade. “Non basta limitarsi al centro storico o a Caposoprano”, precisano.