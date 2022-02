Internazionali supermarecross, Giovanni Aquinato al via trascinato dal campione Mancuso

“Ho trasformato la passione per le due ruote tassellate in qualcosa di più importante – racconta Giovanni Aquinato – Quest’anno sarò impegnato sia nell’internazionale supermarecross che nel regionale Fmi. Oltre al sostegno della mia famiglia è stato Antonio Mancuso ad aiutarmi a concretizzare il mio sogno di correre in moto. Lo scorso anno ha firmato la mia crescita in ogni tappa del campionato regionale motocross che ho concluso al sesto posto”. Nella classe “Mx2”, Giovanni Aquinato è già tra i candidati alla vittoria finale dell’agguerritissimo e massimo campionato motocross siciliano targato Fmi. “Quest’anno parteciperò al campionato regionale Fmi – assicura Aquinato – e sono pronto a mettermi in evidenza sin dalla prima gara, fissata per il 13 marzo. Questo fine settimana, invece, – conclude – parteciperò per la mia prima volta agli internazionali d’Italia Supermarecross. Sono due le gare in programma tra Rosolina Mare e Roma”.