Interruzioni idriche in città, utenti denunciarono: funzionario Caltaqua a processo

Gela. La lunga scia dei disservizi idrici portò ad un esposto presentato da alcuni cittadini. Nell’estate di quattro anni fa, ci furono diversi distacchi della normale fornitura. Una vicenda che è sfociata nel dibattimento a carico di un funzionario di Caltaqua, Giuseppe Virgolini, che si occupa della gestione delle reti idriche. Uno degli utenti che segnalò i disservizi ha scelto di costituirsi parte civile, rappresentato dal legale Carmelo Brentino. In aula, davanti al giudice Marica Marino, è stato sentito un poliziotti che si occupò degli approfondimenti investigativi. Acquisì i tabulati con i dati delle forniture e delle interruzioni. Per la difesa di Virgolini, rappresentata dal legale Giacomo Butera, non ci furono anomalie da addebitare al funzionario della società italo-spagnola che gestisce il servizio idrico integrato. Ancora oggi, quello delle interruzioni delle forniture, che per giorni tengono a secco interi quartieri, è un disservizio non del tutto risolto. Più volte, il sindaco Lucio Greco ha chiesto delucidazioni, scrivendo anche alla Regione.