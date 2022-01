Interventi di manutenzione nei siti del Parco archeologico, autorizzato iter per la gara

Gela. Potrebbero essere interventi importanti per i siti archeologici locali, che fanno parte del Parco Archeologico di Gela. In Regione, l’assessorato infrastrutture e mobilità, attraverso gli uffici tecnici, ha dato mandato al rup di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’ammontare complessivo supera di poco i quattro milioni di euro. Le verifiche compiute dai tecnici palermitani e dalla ragioneria generale, hanno confermato la disponibilità delle somme e quindi la possibilità di procedere all’affidamento. Verrà usato il sistema della procedura negoziata, con l’invito ad almeno dieci aziende, che eventualmente dovranno presentare offerte per arrivare all’aggiudicazione.