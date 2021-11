Interventi lungo il Gattano: “Non c’è rischio erosione, protezione sponde per 30 metri”

Gela. Sul torrente Gattano sono in corso interventi, nell’ambito del progetto di ampliamento del depuratore di Macchitella. Da anni, il torrente è sotto la lente dei controlli per costanti fenomeni di contaminazione ambientale, dovuti agli scarichi del sistema di depurazione. Sono in corso di definizione interventi a garanzia della tenuta del corso d’acqua, che risente inevitabilmente di quanto accaduto fino ad oggi. L’Autorità di bacino ha appena dato seguito ad una richiesta, formalizzata dagli uffici del commissario straordinario per la depurazione in Sicilia. Dopo i lavori di pulizia del torrente, è emerso che non sarà necessaria una protezione totale delle sponde.