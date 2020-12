Intesa Comune-Regione, giunta firma accordo per bonifiche: 15 milioni nel protocollo

Gela. In totale, vengono stanziati circa quindici milioni di euro. Somme destinate soprattutto alla messa in sicurezza dell’ex discarica industriale Cipolla, una delle bombe ecologiche del territorio, mai bonificata. Ieri, la giunta ha messo la firma sul protocollo di intesa con la Regione. L’atto, probabilmente già lunedì verrà trasmesso a Palermo. Per l’amministrazione comunale si tratta di somme importanti per interventi in aree che da anni attendono la bonifica. Non saranno comunque sufficienti, dato che per una vera bonifica le cifre dovranno essere assai maggiori, come ha spesso spiegato Emilio Giudice, della Riserva Biviere, che da anni segue queste procedure. La scorsa estate, l’assessore Terenziano Di Stefano ha disposto di riattivare un canale con Palermo, praticamente interrotto. E’ stata definita la riperimetrazione del Sito di interesse nazionale, come da tempo chiesto dagli uffici regionali, e il dialogo sul fronte bonifiche è ripartito, fino ad uno degli ultimi incontri, che ha coinvolto anche i dirigenti comunali che stanno seguendo queste procedure. Ieri, con la delibera di giunta, c’è stata una presa d’atto dell’accordo con Palermo, che però dovrà essere solo un primo passo.